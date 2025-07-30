برئاسة أشرف العربي.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشكيل المجلس الاستشاري

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة الدكتور أشرف العربي، عميد معهد التخطيط ووزير التخطيط الأسبق .

ويعمل رئيس المجلس وأعضائه، حسب بيان الهيئة، بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أية مكافآت مالية.

ويضم المجلس في عضويته كلًّا من: عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور أيمن شتيوي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الجوهري الرئيس السابق للجامعة المصرية- اليابانية، والمهندس علي سالم، الهيئة الوطنية للإعلام، وهشام سليمان المسؤول السابق بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير "الأهرام ويكلي"، والدكتور حسين عيسى، الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية، وأنور عبد الرشيد شحاتة وزارة المالية، وأحمد سيد حسن علي، وزارة المالية .

ويعمل المجلس الاستشاري على تقديم الأفكار والرؤى والتقديرات التي تحتاج إليها الهيئة الوطنية للإعلام، ويقدم تصوراته بشأن تطوير الأداء المالي والمهني والفني لقطاعات الهيئة.

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