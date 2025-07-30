كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية يمثل أهمية كبيرة؛ تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق، مع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل على التنسيق الحكومي في إعداد تلك التعديلات؛ بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون المهم سيمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي؛ لا سيما أن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.

وأشار الجبلي إلى أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين؛ بما يساعدهم على مواجهة التحديات الراهنة، مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلى مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط؛ حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعي، متابعًا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدًّا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن هناك خدمات عديدة يمكن للجمعيات تقديمها للمزارعين بخلاف الأسمدة؛ مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.

وشدد الجبلي على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين؛ بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.