كتب – عمرو صالح:

شهدت منطقة كامتشاتكا في روسيا، فجر اليوم وفي تمام الساعة 2:24 صباحًا بتوقيت القاهرة، زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 8.7 درجة على مقياس ريختر، ما يصنف ضمن أقوى درجات الزلازل على الإطلاق (Great)، بعمق ضحل بلغ 18 كيلومترًا. وتبع هذا الزلزال عدد من الهزات الارتدادية القوية، تراوحت قوتها بين 7 و6.9 و6.3 و6 درجات، بالإضافة إلى نحو 30 زلزالًا آخر بقوة تتجاوز 5 درجات.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هذا النشاط الزلزالي الشديد أدى إلى تكوّن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في أقصى شرق روسيا، مع احتمالية امتدادها إلى معظم سواحل المحيط الهادئ، ومن ضمنها السواحل الأمريكية خلال نحو 6 ساعات.

وأوضح شراقي، عبر منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا الزلزال يُعد الأقوى على سطح الأرض منذ زلزال اليابان الشهير في 11 مارس 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجات وخلّف تسونامي مدمرًا تجاوز ارتفاعه 40 مترًا، وأسفر عن وفاة نحو 20 ألف شخص، مشيرًا إلى أن الزلزال الروسي يأتي في المرتبة السادسة عالميًا خلال آخر 100 عام، وتعادل طاقته التفجيرية نحو مليار طن من المتفجرات، أو ما يعادل 17 ألف قنبلة نووية مثل هيروشيما.

وأضاف أن مركز الزلزال يقع عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية: صفيحة المحيط الهادئ، والصفيحة الأوروآسيوية، والصفيحة الفلبينية، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُعد جزءًا من "حزام النار" المعروف بكثافة البراكين والزلازل، ويُعتبر من أخطر مناطق النشاط الزلزالي على مستوى العالم.

واختتم شراقي تصريحاته مشيرًا إلى أن الهزات الارتدادية قد تستمر لعدة سنوات، ما يستدعي مراقبة دقيقة وتحذيرات مستمرة في المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

رفع الحراسة عن "الصيادلة".. تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الجمعة