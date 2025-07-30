كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تصدير أول شحنة من تقاوي البطاطس "ميني تيوبر" المنتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر إلى دولة أوزبكستان، وذلك عقب نجاح جهود فتح السوق الأوزبكي أمام التقاوي المصرية.

وأكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتكليفات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة مستمرة من الدكتور أحمد العطار، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرة مصر على إنتاج التقاوي ووضعها على خريطة التصدير العالمية.

وأشار المنسي إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوحدة الصحة النباتية لإعداد الملف الفني الخاص بالشحنة المصدّرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث جرى عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الجانب الأوزبكي، بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة، بالإضافة إلى تواصل يومي مكثف بين الجانبين لضمان إنهاء الإجراءات في الوقت المناسب للحاق بموسم الزراعة في أوزبكستان.

وأوضح أنه بالفعل تم تصدير أول شحنة من تقاوي البطاطس ميني تيوبر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير باقي الشحنات بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

وكان وزير الزراعة، علاء فاروق، قد استقبل في نهاية مايو الماضي وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، ضم مسؤولين في مجالات الاستثمار والصادرات والتجارة والزراعة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم العلاقات الزراعية مع أوزبكستان.

وشملت الزيارة جولات ميدانية مكثفة للوفد الأوزبكي إلى عدد من المشروعات الزراعية الكبرى والمعاهد والمراكز البحثية، فضلًا عن التعاون مع الحجر الزراعي المصري والمزارع المتميزة في إنتاج المحاصيل، بهدف تبادل ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

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