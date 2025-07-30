كتب-عمرو صالح:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.

وبحسب بيان الري تم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع والتى تتمثل فى إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة (٢٠٠ - ٣٠٠) فدان باستخدام أساليب ري حديثة بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية الميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا فى المسافة من كيلو ٧٧ إلى الكيلو ١٠٦ .

وقد تم حتى تاريخه نحو إعداد دراسة جدوى الرى الحديث بالزمام المستهدف، وترسية (٧) عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لـ (٤) عقود فى محافظة البحيرة، واختيار (٢) مسقى تنفيذ مشروع للري بالتنقيط.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الرى، والتى تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا، بحيث تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع القيام بعمل دراسة مفصلة للري الحديث وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه طبقًا لخطة الوزارة فى متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.

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