كتب- نشأت علي:

دعا حزب حماة الوطن أبناء مصر بالخارج إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشار الحزب إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق المساواة بين أبناء الوطن في الداخل والخارج من حيث الحقوق والواجبات؛ وبينها حق التصويت في اختيار ممثليهم بالمجالس المنتخبة.

وأكد "حماة الوطن" أن هناك جهودًا كبيرة تمت في شأن تسهيل وصول المصريين في الخارج إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يحتم على الجميع ضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي.

ودعا الحزب الجاليات المصرية في الخارج إلى أهمية القيام بدورها في تقديم الدعم والمساعدة لجميع المواطنين؛ لتسهيل الإدلاء بأصواتهم خلال يومَي الانتخابات، في ضوء الدور المجتمعي لهذه الجاليات، وبالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال أيام؛ حيث تنطلق الانتخابات خارج مصر للمصريين في الخارج يومَي 1 و2 من شهر أغسطس المقبل، وتجرى الانتخابات في الداخل يومَي 4 و5 أغسطس 2025.

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