كتب – عمرو صالح:

نفذت الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر يوليو الجاري، سلسلة من الندوات الإرشادية والبرامج التدريبية المتخصصة في عدد من المحافظات، ضمن جهودها المكثفة لدعم المزارعين ورفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، إن الهيئة نظّمت 14 ندوة إرشادية متخصصة في 7 محافظات هي: أسيوط، سوهاج، المنيا، السويس، بورسعيد، الغربية، والمنوفية، حيث ركزت هذه الندوات على أهمية تحليل التربة، وطرق علاج مشكلاتها، واستعرضت بدائل الأسمدة بهدف الحفاظ على خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها.

وأشار إلى أن هذه الندوات شهدت إقبالًا كبيرًا من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي.

وأضاف عبدالعزيز أن الهيئة واصلت برامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الزراعة، في إطار دعم الكفاءات الشابة، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب جامعة المنيا داخل معامل الهيئة، ما وفر لهم فرصة فريدة لاكتساب الخبرات العملية في مجالات تحليل التربة وإنتاج المستلزمات الزراعية.

كما نفّذت الهيئة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للعاملين بمعاملها، بهدف تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم على إنتاج أسمدة حيوية وكيميائية ومغذيات ورقية عالية الجودة والكفاءة، بما يسهم في دعم المزارعين وتوفير حلول مبتكرة للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الزراعة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

رفع الحراسة عن "الصيادلة".. تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الجمعة