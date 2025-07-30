الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تأثرت بها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 يوليو.

وأوضحت الهيئة أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيتركز على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، بعد أيام سجلت فيها القاهرة درجات حرارة تجاوزت 40 و41 درجة في الظل.

ومن المتوقع، بحسب بيانات الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم نحو 35 درجة، ما يمثل تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، خاصة في ظل استمرار نسب الرطوبة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وأكدت الهيئة أن هذا الانخفاض سيمثل بداية مرحلة من الطقس المعتدل نسبيًا، لكنه لا يعني نهاية فصل الصيف أو اختفاء الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة، مشددة على أهمية متابعة النشرات اليومية لمتابعة أي تغيّرات مفاجئة في الطقس.

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