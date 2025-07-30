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فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 550 دينارًا.. التخصصات والتقديم

10:38 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عن توافر 4 فرص عمل في مصنع الحجاج لصناعة الهياكل المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع وزارة العمل الأردنية، واستكمال الربط الإلكتروني بين الجانبين لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الوظائف المتاحة تشمل:

حارس للمصنع والعناية بالأشجار

عامل لحام بالأكسجين

عدد 2 عمال في صناعة الهياكل المعدنية

وأوضحت أن الرواتب تتراوح بين 300 إلى 550 دينارًا أردنيًا، إلى جانب توفير امتيازات اجتماعية وصحية ضمن حزمة المزايا المقدمة من جانب جهة العمل الأردنية.

وأكدت "أحمد" أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة السمسرة، وضمان توفير فرص عمل حقيقية في الخارج عبر قنوات رسمية، مشيرة إلى أن هذه الفرص ثمرة اتفاق سابق بين وزيري العمل في البلدين بشأن تنظيم انتقال العمالة.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقدم لهذه الفرص إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ولمدة خمسة أيام، من خلال الرابط التالي، من هنا.

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وزارة العمل فرص عمل الأردن مصنع الحجاج لصناعة الهياكل المعدنية
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