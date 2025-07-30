كتب- محمد أبو بكر:

تواصلت أزمة انقطاع الكهرباء ومياه الشرب في عدد من مناطق محافظة الجيزة لليوم الرابع على التوالي، إذ كان على رأسها أحياء: "فيصل، والهرم، والعمرانية، وأبو النمرس"، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

أكد السكان المتضررون أن الانقطاع استمر لأكثر من 4 أيام متواصلة، إذ أدى ذلك إلى شلل شبه تام في الأنشطة اليومية، وتعرض كبار السن والمرضى والأطفال لمخاطر صحية جسيمة نتيجة انعدام المياه وغياب التهوية.

في السياق ذاته، قال المواطن محمد السيد: "96 ساعة مرت دون مياه أو كهرباء، بنموت حرفيًا، وهناك أطفال وكبار سن لا يتحملون هذا الوضع".

وأضاف فتحي محمد: "لا نعلم إلى متى سنظل نواجه نفس المشاكل في المياه والكهرباء دون حلول واضحة".

وقال خالد قاسم: "أين إدارة الأزمات في دولة بحجم مصر؟".

أما ماهر هنداوي، أكد أن "المواطنين يسيرون في الشوارع تتحدث إلى أنفسها من شدة اليأس، لا نجد حتى زجاجة ماء".

وأكدت ثناء أحمد: "4 أيام بنموت في الحر، والمياه والكهرباء لسه مش راجعين".

من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابلين رئيسيين "رقم 1 و2" بمحطة محولات "فنون- جزيرة الذهب" بجهد "66 ك.ف"، تعرضا للفصل المفاجئ في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي.

أكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم الدفع بـ60 مولدًا كهربائيًا متنقلًا، وإعادة تشغيل الكابل رقم 1 لتأمين التغذية للمرافق الحيوية، فيما تواصل فرق الصيانة العمل لإعادة توصيل الكابل الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن الأعمال جارية أيضًا لاستكمال مد وتوصيل مصدر تغذية كهربائية إضافي، من المقرر الانتهاء منه مساء اليوم، لضمان عدم تكرار الأعطال.

وأكدت استمرار جهودها لتأمين استقرار التيار، خاصة مع تسجيل الشبكة لأعلى أحمال في تاريخها بلغت 39,400 ميجاوات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، المهندس منصور عبدالغني، في مداخلة هاتفية تلفزيونية، إن العطل الفني تم التعامل معه عبر مسارين، إذ بدأت الشبكة في استعادة استقرارها تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التيار مستقر حاليًا في معظم أنحاء الجمهورية، ولا توجد أعطال حرجة.

وقال المهندس وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، إن السبب الأساسي للأزمة يعود إلى أعمال تطوير مصدر التغذية الكهربائية لمحطة مياه جزيرة الذهب.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية، أنه تم تشغيل 75% من طاقة المحطة صباح اليوم، بما سمح بضخ نحو 600 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وعودة الخدمة تدريجيًا إلى العديد من المناطق.

وأشار إلى أن المناطق القريبة من خطوط الضخ الرئيسية استعادت المياه سريعًا، فيما لا تزال بعض المناطق الطرفية تعاني من ضعف أو انقطاع جزئي.

وأكد أن غرفة عمليات الجيزة تعمل على مدار الساعة برئاسة المحافظ، لتلقي الشكاوى والتنسيق مع الجهات المختصة، ويتم الدفع بسيارات مياه نقية إلى المستشفيات والمخابز والمواطنين المتضررين حسب البلاغات الواردة.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 125، أو عبر أرقام الطوارئ بالمحافظة ومجلس الوزراء، لتقديم الشكاوى وطلب سيارات المياه.

وطمأن المواطنين بأن فرق العمل على وشك إنهاء توصيل المغذي الكهربائي الجديد، متوقعًا انتهاء جميع الأعمال الفنية خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتخفيف معاناة السكان في ظل الطقس الحار، وإعادة الخدمات بشكل كامل ومستقر.