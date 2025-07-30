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رفع الحراسة عن "الصيادلة".. تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الجمعة

09:00 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

اتحاد نقابات المهن الطبية

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كتب-أحمد جمعة:

يعقد اتحاد نقابات المهن الطبية الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة 1 أغسطس بدار الحكمة.

وتتضمن الجمعية العمومية مناقشة عدد من الموضوعات التي تم إدراجها في جدول الأعمال، من أبرزها: رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، دعم تكليف خريجي دفعة 2023 من نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان، وقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة دون مستشفيات جامعية، مع دراسة احتياجات سوق العمل، والتأكيد على مناشدة فخامة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم، وعرض تقرير مفصل عن شركات الاتحاد، ومناقشة قصر فرص الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح توجيه 25% من الاستثمار لفرص بديلة تتم دراستها من خلال لجنة استثمارية متخصصة، ومناقشة زيادة قيمة المعاشات وزيادة الاشتراكات.

تبدأ عملية التسجيل من العاشرة صباحا وتعقد الجمعية العمومية في الثانية ظهرا، عقب اكتمال النصاب القانوني.

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