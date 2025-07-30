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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

08:00 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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القاهرة - مصراوي:
يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.

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مصطفى مدبولى مجلس الوزراء العلمين الجديدة
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