

كتب- محمد شاكر:

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب بالقاهرة، ورشة متخصصة في فن التصوير الفوتوغرافي تستضيف الفنان جلال المسري بعنوان "حين يصبح الضوء لغة.. والفكرة مشهدًا".

وذلك في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والتي تقام تحت شعار "تراثك ميراثك.. نصنع حياة بما ورثناه".

تقام الورشة اليوم الأربعاء، الساعة 7 مساء، في قاعة سينما متحف الجزيرة، وتتضمن التصوير بالموبايل بالضوء الطبيعي، ودراسة طرق استخدام إمكانيات كاميرا الموبايل نحو صناعة صورة أفضل، وذلك لمن يهوى التصوير ويريد استخدام كاميرا الموبايل.