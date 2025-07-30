انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 04 أغسطس 2025، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يشهد الطقس انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لتكون درجات الحرارة على

السواحل الشمالية (31:30)، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (34) : (35)، شمال الصعيد (35 : 38).

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

أيضا يسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح يوم الأربعاء 30 يوليو على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية)، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأربعاء، على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة.

نشاط رياح اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينة حلايب.

نشاط رياح من غد الخميس 31 يوليو، إلى الاثنين 04 اغسطس على أغلب الأنحاء.