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مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى شارل ديجول غدًا

11:45 م الخميس 03 يوليه 2025

مصر للطيران

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت مصر للطيران، عن إلغاء رحلتها الجوية غداً الجمعة، المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إن الهيئة العامة للطيران المدني، في فرنسا، طالبت شركات الطيران بإلغاء الرحلات من وإلى مطار شارل ديجول، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية والذي بدأ اليوم الخميس، ويستمر لمدة يومين.

من المقرر أن تلغي مصر للطيران، رحلتها رقم MS801/MS802 المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول والعودة.

ناشدت مصر للطيران، عملاءها ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران

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