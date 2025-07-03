هل انتهت إثيوبيا من بناء سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا مازالت تتخذ قرارات أحادية دون اتفاق مع مصر والسودان، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يختلف عن ما كان عليه في سبتمبر الماضي، حيث اكتمل البناء الخرساني للسد وتخزين المياه.

وأوضح خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أن التوربينات لم تدخل الخدمة بكفاءة حتى الآن، إذ تم تركيب 4 فقط من أصل 13 توربينًا، ولا تعمل بشكل كامل. وأضاف أن موسم الأمطار بدأ بالفعل والبحيرة ممتلئة، مما قد يدفع إثيوبيا لفتح بوابات السد قريبًا.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، اكتمال أعمال بناء سد النهضة.

وأكد آبي أحمد، خلال تصريحات في جلسة للبرلمان الإثيوبي، استعداد بلاده للتدشين الرسمي للمشروع في نهاية موسم الخريف الحالي (سبتمبر)، وداعيًا مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح.

وشدد على أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق أي ضرر بدول المصب، وعلى رأسها مصر، مضيفًا: "ليس لدينا أي نية للإضرار بمصر والسودان.

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