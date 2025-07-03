كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن حزب الوفد هو أقدم حزب سياسي في العالم.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "الكاتب مجدي الجلاد صديق قديم، ولكننا أمام حرية الرأي والفكر. ولذا فإنني أرى أن رأيه حول تراجع حزب الوفد غير صحيح؛ لأنه كما يقول المؤرخون، حزب الوفد يمثل الحركة الوطنية المصرية في المائة عام الأخيرة".

وأضاف أبو شقة: "حزب الوفد قاد المعارضة، وكانت صراعاته كلها ضد الاستعمار والمطالبة بالاستقلال الوطني واحترام الدستور. ثم تم حل الأحزاب كلها عام 1952، والحكم على الأشياء حسب المنطق جزء من تصورنا. وبعد 25 عاماً، عاد حزب الوفد ليتصدر الواجهة مرة أخرى سنة 1978 بعد ربع قرن من الاختفاء وحل الأحزاب".

وتابع: "قوة الأحزاب ليست بالصوت العالي، وإنما في تبنيها للقضايا الوطنية. وعندما نرى التمثيل الحزبي في البرلمان الحالي وبرلمان 2015، هل يوجد مشروع قانون لم يشارك الوفد فيه؟ الناس يفهمون المعارضة على أنها تظل تنتقد وتثير الناس، وهذا أمر خاطئ.

وأكمل: يجب أن ننظر لمصر قبل وبعد 30 يونيو: كيف كانت؟ وكنا على شفا حرب أهلية لولا مساندة القوات المسلحة والشرطة للإرادة الشعبية. نحن نبني دولة مصرية حديثة.

وواصل: قارن أداء حزب الوفد وإسهامه في أي مشروع، وانظر هل كان له دور أم لا؟ ولا توجد مادة إلا وشارك فيها برأي. والعبرة ليست بالعدد، فقد يكون نائب أو اثنان ويؤدوا أفضل من مائة نائب. انظر لما قبل 30 يونيو، وكيف قاد جبهة الإنقاذ، وكيف كان لهذه الجبهة دور في 30 يونيو".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.