كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المتعلقة بافتتاحات السد وتأثيرها على دولتي المصب السودان ومصر.

وقال "الظواهري"، لمصراوي إن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الخاصة بافتتاح سد النهضة خلال شهر سبتمبر المقبل فرقعة إعلامية وليست بجديدة، موضحًا أن السد لم يكتمل بناءه من الأساس حيث أن توربينات الكهرباء، لم يتم تشغيلها بالكامل حيث تم تشغيل 2 فقط من أصل 13 توربين، مما يؤكد أنه حال عزم إثيوبيا تشغيل السد وتمرير المياه خلاله الفترة الحالية لن تعود عليهم بفائدة.

وحول تصريحات أبي الأحمد بأن دول المصب مصر والسودان، لم يتأثرا ببناء السد طوال السنوات الماضية، قال الظواهري: "خلال السنوات الماضية كانت فيضانات المياه عالية على الهضبة الإثيوبية مما أحدث حالة من الوفرة في المياه ترتب عليها عدم تأثر دول المصب سلبًا ولكن حال حلول سنوات جفاف من المؤكد أنه سيكون هناك تأثير على الدولتين".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، اكتمال أعمال بناء سد النهضة، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتدشين الرسمي للمشروع في نهاية موسم الخريف الحالي (سبتمبر)، داعيًا مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح.

وشدد على أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق أي ضرر بدول المصب، وعلى رأسها مصر، مضيفًا: "ليس لدينا أي نية للإضرار بمصر والسودان".

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