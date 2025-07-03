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هل هناك احتمالية لتعرض مصر لـ"تسونامي"؟.. البحوث الفلكية توضح

10:16 م الخميس 03 يوليو 2025

تسونامي - أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:

نفي الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمالية تعرض مصر لموجات تسونامي أو ارتفاع حاد في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أكد "رابح"، أن مصر لديها أنظمة رصد متكاملة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخاطر محتملة، مشددا على ضرورة عدم تصديق أي معلومات غير صادرة عن جهات رسمية.

وأوضح أن الهدف من بعض المقاطع المتداولة هو جذب المتابعين عبر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وحول الفيديو المنتشر عن موجات مد بحري زلزالي، أوضح رئيس المعهد أن مثل هذه الموجات تحدث فقط عند وجود نشاط زلزالي قوي يتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر في البحر المتوسط، مؤكدا أن المنطقة تشهد هدوءا زلزاليا حاليا.

وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وزيادة سرعة الأمواج في بعض المناطق يرجع إلى تغيرات مناخية مؤقتة، حيث أدى تسخين طبقات البحر في مناطق محدودة إلى هذه الظواهر، مؤكدا أنها لا تشكل أي خطر مثل موجات التسونامي.

ووجه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نصيحة للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والهيئات المعنية بالرصد الجوي والزلزالي.

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الدكتور طه رابح المعهد القومي للبحوث الفلكية التغيرات المناخية موجات تسونامي موجات التسونامي
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