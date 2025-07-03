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تلاشي الأمطار وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

06:15 م الخميس 03 يوليو 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الجو ليسود طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تلاشي فرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبك ذلك استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

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