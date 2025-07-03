كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن وجود حزب "الجبهة الديمقراطية" يُثري الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن المادة (5) من الدستور تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية الحزبية، موضحًا أنه "في فرنسا يوجد 400 حزب".

وأوضح "أبو شقة"، في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدِّمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، أنه "لا يوجد ضرر من وجود هذا الحزب، لأنه لا يصطدم بنص دستوري يمنع وجوده.

وقال أبوشقة: إن وجود 105 أحزاب أمر لا يمنع من إنشاء مزيد من الأحزاب، حتى لو وصل عددها إلى 200 حزب، ففي الماضي، كنا أمام قيود على إنشاء الأحزاب وكنا غير راضين، أما اليوم فأمامنا انفراجة، فما الضرر في ذلك؟".

ولم يفتُ أبو شقة الإشارة إلى أن دمج العديد من الأحزاب المتشابهة في البرامج "تجربة محكوم عليها بالفشل"، كما حدث في عدد من الدول، بسبب الخلافات على تولي المناصب داخل الحزب الجديد، مثل من يتولى رئاسة الحزب أو نائبه، مما يؤدي إلى فشل التجربة.

وأشار أبو شقة إلى أن انتقال عدد من النواب في بعض الأحزاب إلى حزب "الجبهة الديمقراطية" الوليد "أمر لا غضاضة فيه"، لأن الدستور لا يمنع ذلك، قائلًا: "أنا هنا لا أتحدث عن حالة محددة، بل بشكل عام. فالقواعد العامة المجردة تنظم مثل هذه الأمور، حتى يكون هناك حكم صائب عليها. بل على العكس، فإن مثل هذه الأمور تثبت أن لدينا حرية رأي وفكر وديمقراطية".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.