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قرارات جمهورية.. "الشاذلي" مستشارًا للسيسي و"عطوة" نائبًا لرئيس قناة السويس

04:50 م الخميس 03 يوليه 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.

كما أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية
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