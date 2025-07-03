كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.

كما أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

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