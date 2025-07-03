مقترحان للتطبيق.. إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة قريبًا

‎كتب- محمد صلاح:

‎كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وجود مقترحين أمام الحكومة لإقرار أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، أحدهما يتضمن بدء تطبيق الزيادة على استهلاك شهر سبتمبر مع تحصيلها بداية من أكتوبر المقبل، بينما يقضي المقترح الثاني بتأجيل إقرار الزيادة حتى العام الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

‎وأشار المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إلى أن الزيادة المرتقبة تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأولى، وقد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا التي تتجاوز حاجز الـ1000 كيلووات/ ساعة شهريًا.

‎أعباء مالية على الكهرباء ومستحقات متأخرة لدى المالية

‎أوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتحمل أعباءً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي، خاصة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى فروق أسعار بيع الكهرباء وتكلفتها الفعلية.

‎وأشار إلى أن مستحقات الكهرباء المتأخرة لدى وزارة المالية بلغت نحو 274 مليار جنيه، نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمستهلك، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد بشكل متزايد على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، في ظل تجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في الوفاء بسداد قيمة الوقود اليومية لصالح وزارة البترول، والتي تتراوح بين 11 و15 مليار جنيه يوميًا.

‎دعم الكهرباء يرتفع.. وتفاصيل الأسعار الحالية للشرائح

‎يأتي هذا التوجه في وقت أعلنت فيه الحكومة رفع مخصصات دعم الكهرباء بمشروع الموازنة الجديدة بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بمستوى الدعم في موازنة العام المالي السابق.

‎وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني (عدادات مسبقة الدفع)، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.

‎وتعتمد مصر نظام الشرائح التصاعدية في احتساب أسعار الكهرباء، حيث تُقسم الاستهلاكات المنزلية والتجارية إلى 7 شرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 ك.و.س): 68 قرشًا.

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س): 78 قرشًا.

- الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 ك.و.س): 95 قرشًا.

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 ك.و.س): 155 قرشًا.

- الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 ك.و.س): 195 قرشًا.

- الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه.

ملحوظة: يتم خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز استهلاك 650 ك.و.س.

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): يتم احتسابها من أول ك.و.س بسعر 2.23 جنيهًا بدلًا من 165 قرشًا.

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ورغم توجه الدولة لتحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، ما زالت الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج، خاصةً للشرائح الأدنى التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

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