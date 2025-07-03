رواتب تتخطى 10 آلاف جنيه.. فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات في محافظة مطروح، مشيرًا إلى تنوع فرص العمل المطروحة في عدد من المهن الفنية داخل المشروع.

تخصصات فرص العمل بمشروع الضبعة النووية

بحسب بيان العمل، فإن تخصصات فرص العمل بمشروع الضبعة النووية، جاءت كما يلي:

- 771 وظيفة حداد مسلح.

- 513 وظيفة نجار مسلح.

- 392 وظيفة شداد معدني (سقالات).

- 111 وظيفة فورمجي.

مزايا وظائف مشروع محطة الضبعة النووية

جاءت مزايا وظائف مشروع محطة الضبعة النووية، كما يلي:

- المزايا المقدمة للعمال تتضمن راتبًا شهريًا يتراوح ما بين 9500 إلى 11000 جنيه.

- سكن مجهز بالقرب من موقع المشروع، وثلاث وجبات يوميًا، ومواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وشددت على حرص الوزارة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين داخل أحد أبرز المشروعات القومية في مصر، موضحة أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.

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