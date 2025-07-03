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وفاة شيخ معهد في حادث أثناء عودته من امتحانات الثانوية الأزهرية بالدقهلية

12:53 م الخميس 03 يوليو 2025

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

لقي الشيخ عوض الله محمد المنسي شيخ معهد ٥٥ الحفير الابتدائي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من أعمال امتحانات لجنة بنين طلخا.

وتقدم الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية ،والشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي، والدكتور صبري زيدان، الوكيل الثقافي، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المغفور له الشيخ عوض محمد المنسي، شيخ معهد ٥٥ الحفير الابتدائي.

ودعت منطقة الدقهلية الأزهرية، للفقيد بالرحمة الخالصة والنعيم المقيم في جنات النعيم، وللأهل بالصبر والسلوان.

وأدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة المطالعة والأدب والنصوص، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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