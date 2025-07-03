كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

لقي الشيخ عوض الله محمد المنسي شيخ معهد ٥٥ الحفير الابتدائي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من أعمال امتحانات لجنة بنين طلخا.

وتقدم الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية ،والشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي، والدكتور صبري زيدان، الوكيل الثقافي، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المغفور له الشيخ عوض محمد المنسي، شيخ معهد ٥٥ الحفير الابتدائي.

ودعت منطقة الدقهلية الأزهرية، للفقيد بالرحمة الخالصة والنعيم المقيم في جنات النعيم، وللأهل بالصبر والسلوان.

وأدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة المطالعة والأدب والنصوص، وسط إجراءات أمنية مشددة.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات

"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا

البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين

إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"