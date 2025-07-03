الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس 3 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأشارت الهيئة لظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق متفرقة من ( شمال سيناء ، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، الوجه البحري، شرق القاهرة).

وقالت إنه يصاحب تلك السحب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، ناصحة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأضافت الهيئة أن النماذج العددية تشير إلى وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا وتوافر نسب الرطوبة فى طبقات 700 ملى بار و850 ملى بار مع ارتفاع فى درجة الحرارة السطحية.

وطبقا لهذه العوامل من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع تقدم ساعات النهار على مناطق متفرقة من شرق البلاد قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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