إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، يعاني من وجود اتصال غير طبيعي بين الأوعية الدموية بالدورة الدموية المخية، وهي حالة طبية نادرة ومعقدة تُعرف طبيًا باسم "pial fistula".

وأوضح في بيان، أنه تم مناظرة الحالة من قِبل أطباء متخصصين في أمراض القلب والأطفال والقسطرة المخية، وتم إجراء عدد من الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لتشخيص الحالة بدقة.

وأشارت الدكتورة سوزان بيومي، أستاذ واستشاري قلب الأطفال والأجنة، إلى أن فحص الموجات الصوتية للقلب (ECHO) أظهر تضخمًا في الجانب الأيمن من قلب الرضيع وارتفاعًا حادًا في ضغط الشريان الرئوي، كما بيّنت أشعة الرنين المغناطيسي للمخ (MRI BRAIN) وجود عدد كبير من الوصلات الشريانية الوريدية المباشرة، ما بين شرايين وأوردة المخ، مما أدى إلى حدوث استسقاء دماغي شكل خطرًا كبيرًا على حياة الرضيع في واحدة من أندر الحالات التي تُواجه في هذا العمر.

وأضاف الدكتور صلاح جودة أنه تم تشكيل فريق جراحي متخصص، ضم نخبة من أطباء القسطرة المخية بقيادة الدكتور فاروق حسن، أستاذ ورئيس قسم القسطرة المخية، وفريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم، أستاذ واستشاري التخدير، ودخل الرضيع غرفة العمليات، حيث أُجريت له عملية دقيقة ومعقدة استغرقت نحو ساعتين، تم خلالها غلق جميع الوصلات الشريانية والوريدية في جلسة واحدة بنجاح.

وأشار د. فاروق حسن إلى أن الرضيع نُقل عقب الجراحة إلى جناح الرعاية المركزة لمدة ٤٨ ساعة، تحت إشراف فريق طبي متعدد التخصصات من أطباء الأطفال والقلب والعناية المركزة، ثم نُقل إلى إحدى غرف القسم الداخلي، حيث تحسنت حالته بشكل ملحوظ واستعادت وظائف المخ والقلب حالتها الطبيعية، وانتظم ضغط الشريان الرئوي، ليغادر المستشفى بصحة جيدة خلال أيام معدودة.

ولفت إلى أن معظم حالات الوصلات الشريانية الوريدية بالمخ عند الأطفال تكون مرتبطة بوريد "جالين"، وهي الحالات التي يتم التعامل معها دوريًا من خلال فريق القسطرة بالمستشفى، أما حالات الناسور الشرياني الوريدي الحنوني، كما في هذه الحالة، فهي نادرة جدًا وتستدعي تدخلًا بالغ الدقة والتخصص.

ووجّه مدير عام المستشفى خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي متعدد التخصصات الذي شارك في إنقاذ حياة الرضيع، والذي ضم: الدكتور فاروق حسن – استشاري ورئيس وحدة القسطرة المخية، وأستاذ بطب القصر العيني؛ الدكتور باسم نجاتي – أخصائي القسطرة المخية؛ الدكتور محمد محسن – أخصائي القسطرة المخية؛ الدكتور أحمد عبيد – مدرس مساعد القسطرة المخية؛ والدكتورة سارة جمال – طبيب مقيم القسطرة المخية.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم – استشاري التخدير، والدكتور أحمد جمال – أخصائي التخدير. وضم فريق القلب: الدكتورة هالة آغا – أستاذ قلب الأطفال، والأستاذة الدكتورة سوزان بيومي – أستاذ قلب الأطفال.

أما فريق الأطفال فقد مثله الدكتور محمد مجدي – أخصائي الأطفال، وفريق الرعاية المركزة ضم الأستاذ الدكتور أحمد رجب – استشاري ومدير وحدة الرعاية المركزة، والدكتورة نهى صلاح – أخصائي الرعاية المركزة.

وشارك فريق التمريض بقيادة الممرض محمود عبد الرازق – مشرف وحدة القسطرة، والممرض أحمد يوسف – أخصائي تمريض.