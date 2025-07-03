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البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين

01:45 ص الخميس 03 يوليو 2025

خالد البلشي

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كتبت- داليا الظنيني:

نفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، إصدار النقابة قرارا يسمح للناشط والكاتب أحمد دومة أو غيره بالتظاهر على سلمها.

واستنكر البلشي في لقاء عبر "طريقي بودكاست" مطالبة البعض بتصدي النقابة للتظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية على سلمها.

وقال: "لم يصدر قرار يمنع أي متظاهر على سلم النقابة طيلة تاريخها، ففي عهد الأستاذ إبراهيم نافع كان سلم النقابة يشهد تظاهرات من كل المستويات، والنقابة كان لها خصوصية بأن أي شخص يشعر بالظُلم يلجأ لها وينظم وقفة على سُلمها".

وأضاف: "هذا حدث أيضا في عهد الأستاذ مكرم أحمد الذي حاول إقرار ضوابط للوقفات على سلم النقابة ورد الكاتب حمدي رزق عليه بمقال عملية سميحة"، وتساءل البلشي: "هل أنا الذي أملك الشارع؟"، وأجاب: في الواقع أنا لا أملك هذا الأمر ولا أن أضع قواعد لسلم النقابة لأنني لا أملك أدوات لتنفيذها.

وذكَّر البلشي منتقديه أن "نقابة الصحفيين خرج منها 20 مظاهرة ضد حكم الإخوان وهناك رئيس كان موجودا في سدة الحكم حينها"، متابعا: "أنا كنت أحد المشركين فيها على سلم النقابة في ظل وجود برلمان معبر عن هذه الجماعة فهل حينها خرقنا القواعد العامة؟".

وشدد نقيب الصحفيين على قوله: "لست مسؤولا عن حضور الناس للتعبير عن رأيها على سلم النقابة أو التجاوز عن ذلك".

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