"البابطين الثقافية" تفتح الترشح لجائزة الإبداع الشعري

كتب- محمد شاكر:

أعلن مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، عن فتح باب الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في دورتها العشرين، والمقرر إعلان نتائجها خلال النصف الأول من عام 2026م، وذلك استمرارًا لمسيرة المؤسسة في رعاية الإبداع العربي والاحتفاء بالشعراء والنقاد المتميزين.

وتُعد الجائزة من أعرق الجوائز الشعرية العربية وأكثرها مصداقية، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية في هذه الدورة (270 ألف دولار أمريكي)، موزعة على عدد من الفروع هي:

جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر (80 ألف دولار)،

جائزة أفضل ديوان شعر (40 ألف دولار)،

جائزة أفضل قصيدة (20 ألف دولار)،

جائزتا الشعراء الشباب: أفضل ديوان (20 ألف دولار) وأفضل قصيدة (10 آلاف دولار)،

الجائزة التقديرية الكبرى للإبداع الشعري (100 ألف دولار)، والتي تمنح لشاعر أثرى الحركة الشعرية العربية، ولا تخضع للتحكيم التقليدي، بل تُمنح بآلية خاصة يشرف عليها رئيس مجلس الأمناء ويقتصر الترشيح لها على أعضاء المجلس فقط.

وفي هذا السياق، صرّح سعود عبدالعزيز البابطين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، قائلاً: لقد دأبت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، منذ تأسيسها، على دعم الشعر العربي، من خلال جوائز رصينة تؤمن بالكفاءة وتكافئ التميز.

شروط وآلية الترشح

وحددت المؤسسة يوم 31 يناير 2026م كآخر موعد لتلقي طلبات الترشح، مشددة على أن الجائزة مفتوحة أمام الشعراء والنقاد من مختلف الأقطار العربية، وفقًا لجملة من الشروط والمعايير المعلنة، ومن أبرزها:

أن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية الفصحى.

أن لا يكون المتقدم قد فاز بالجائزة نفسها خلال السنوات العشر الأخيرة.

أن يلتزم المتقدم بإرسال نسخة ورقية من العمل، إلى جانب السيرة الذاتية، وصورة من الهوية، وخطاب الترشح، مع الالتزام بعدم الترشح لأكثر من فرع واحد.

طريقة التقديم

يُرسل طلب الترشح باسم الأمين العام للمؤسسة على بالقاهرة، أو من خلال الايميل الرسمى للجائزة.

وسيتم إعلان أسماء الفائزين خلال النصف الأول من عام 2026، عقب انتهاء أعمال التحكيم واعتماد النتائج من مجلس الأمناء، على أن يُعلن عن ذلك عبر المنصات الرسمية للمؤسسة.

اقرأ أيضًا:

السيسي ونظيره الأوكراني يؤكدان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا