رياح وشبورة ورطوبة.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الهيئة"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

طقس الـ6 أيام المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحا) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد نشاطًا للرياح اليوم الخميس 03 يوليو على بعض شواطئ ( السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية )، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (2:3) متر كما تنشط الرياح على مناطق من

السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما أوضحت أن الطقس يشهد من الجمعة 04 يوليو وحتى الثلاثاء 08 يوليو نشاطًا للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة كالآتي:

منطقة القاهرة والوجه البحري تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 80 و85%، بينما تكون الصغرى بين 35 و40%.

السواحل الشمالية، فتتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 90 و97%، والصغرى بين 50 و55%.

شمال الصعيد، من المتوقع أن تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 55 و60%، فيما تكون الصغرى بين 20 و25%.

جنوب الصعيد، تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 20 و30%، ونسبة الرطوبة الصغرى بين 10 و15%.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل خلال الأيام المقبلة

يستعرض "مصراوي"، درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل خلال الأيام المقبلة، وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

في القاهرة والوجه البحري، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و38 درجة مئوية، مع إحساس حراري يتراوح بين 38 و39 درجة.

أما في السواحل الشمالية، فتكون درجات الحرارة العظمى حوالي 29 إلى 31 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 31 و34 درجة مئوية.

وفي جنوب سيناء، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة، مع إحساس حراري بين 41 و43 درجة مئوية.

شمال الصعيد يشهد ثباتاً في درجات الحرارة العظمى عند حوالي 39 إلى 40 درجة، مع إحساس حراري يتراوح بين 40 و42 درجة.

أما جنوب الصعيد، فتصل درجات الحرارة العظمى إلى 42-44 درجة، مع إحساس حراري بين 43 و45 درجة مئوية.

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