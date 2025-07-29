كتبت- داليا الظنيني:

قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الحمل الأقصى على الشبكة الكهربائية سجل رقماً قياسياً بلغ 39,400 ميجاوات، وهو أعلى معدل يتم تسجيله على الإطلاق في الشبكة الموحدة، مقارنة بأعلى حمل سابق بلغ 38,000 ميجاوات العام الماضي، مما يؤكد قدرة الشبكة على تحمل الزيادة في الأحمال.

وأضاف عبدالغني، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأعطال الفنية أمر وارد.

وأشار إلى حدوث عطل فني أول أمس في الكابل الرئيسي بمنطقة جزيرة الدهب، مما استدعى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً.

وأكد أنه تم التعامل مع العطل عبر مسارين بعد اكتشاف الخلل، وتم إصلاح الكابل، لكن العطل تكرر لاحقاً قبل أن يتم معالجته نهائياً.

وأوضح المتحدث أن عملية الإصلاح ركزت على تقليل العبء عن الشبكة وتوفير مصدر تغذية إضافي لمحطة المحولات لضمان عدم تكرار العطل.

كما أكد أن التيار الكهربائي مستقر في جميع أنحاء الجمهورية، ولا توجد أي مشكلات تؤثر على استمرارية الخدمة.