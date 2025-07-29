كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن مصر لا تزايد أو تتاجر بما تقوم به تجاه الأشقاء في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: "إحنا بنقسم اللقمة مع الأشقاء مع الفلسطينيين في ظل ظروفهم الصعبة التي يعيشونها"، مشددا على أنه لا يوجد أحد في العالم يفعل ما فعلته مصر، من تقديم مساعدات إلى قطاع غزة، "بغض النظر عن المأجورين الذين يجلسون تحت التكييفات منعمين فهؤلاء لا قيمة لهم".

وأكمل قائلا: "مفيش دولة في العالم عملت اللي عملته مصر، وقدر مصر عدم المتاجرة والمزايدة مثلما يفعل أبطال الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأردف أن الشعب المصري له الحق أن يفتخر بالرئيس السيسي، الذي لم يتاجر يومًا بالقضية الفلسطينية ووجه كل الدعم لأهالي غزة، مؤكدا أن مصر لم تقصر يوما تجاه القضية الفلسطينية وضحت بدماء الشهداء.