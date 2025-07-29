كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب "الجبهة الوطنية"، إن مصفوفة القيم المصرية تمثل حجر الأساس في تشكيل وعي المواطن وإدراكه لأهمية الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى إلى تحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من منطلق وطني شامل.

وأوضح "الجزار" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن حزبه يُعد كيانًا سياسيًا معاصرًا يعتمد على برامج عملية وعلمية متطورة، تعكس الواقع المصري وتستهدف القضايا ذات الأولوية، مع التركيز على الهوية الوطنية وترسيخ القيم المشتركة.

وتابع: "لدينا مجموعة من الثوابت التي نعدّها عناصر ميزة نسبية لمصر، مثل السياحة والطاقة والتعليم، ونعمل على تطويرها وفق رؤية علمية وعلى مستويين: مركزي وجغرافي"، مشيرا إلى أن الحزب يتبنى قضية عربية مهمة وهي "التحضر"، إذ يرى أن تطوير المفهوم ومواءمته مع القيم الوطنية ضروري لبناء مجتمعات عربية معاصرة.

وشدد على أن الحزب يؤمن بأن التنوع الفكري يمثل عنصر ثراء في الحياة السياسية، مضيفًا: "التعدد والاختلاف يثري النقاش ويعزز من جودة القرارات".

وتابع رئيس حزب الجبهة الوطنية "ندعو المواطنين إلى المساهمة الفاعلة، لأن الوطن يحتاج إلى كل صوت وكل فكرة وكل جهد".