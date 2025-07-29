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وزير الصحة: 500 مليون دولار تكلفة علاج مصابي غزة

09:51 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

وصول مصابين غزة للعلاج في مصر

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مصر قدمت تضحيات جسيمة، بما في ذلك دماء الشهداء، دعمًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تشاطر الشعب الفلسطيني "لقمة العيش" في ظروفه الصعبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"،المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتاجر يومًا بالقضية الفلسطينية، ووجه كل الدعم لأهالي غزة.

وأشار إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة، حيث تجاوزت تكلفة علاج أهالي غزة في مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي 500 مليون دولار، لافتا إلى أن الدعم العالمي المقدم لا يتجاوز 10% مما قدمته مصر، مبينا أن مصر وفرت 12 مبنى سكنيًا للقادمين من غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي هو من يعيق دخول المساعدات المصرية الحيوية لأهالي غزة، مؤكدًا أن مصر تنتظر بفارغ الصبر وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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علاج مصابي غزة وزارة الصحة خالد عبدالغفار
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