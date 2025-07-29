رئيس "علمية كورونا": الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية "خطر حقيقي"

كتبت - داليا الظنيني:

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بشدة من المخاطر المرتبطة بالحصول على علاجات لأمراض الجهاز التنفسي أو تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية مختصة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا لم يعد يشكل الهاجس الخطير الذي كان عليه في بداية ظهوره، مشيرًا إلى أن الفيروس أصبح أضعف، إضافة إلى أن المجتمع قد كون مناعة ضده.

وشدد على ضرورة توخي الحذر، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة ومن يتلقون علاجات لأمراض الأورام.

ونصح بضرورة استشارة الطبيب فور الشعور بأعراض فيروس كورونا لضمان الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وتجنب حدوث مضاعفات.

وذكر أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية يمثل خطرًا حقيقيًا، قائلًا: "لا يمكن للمواطن التوجه إلى الصيدلية مباشرة للحصول على مضاد حيوي أو مسكن دون استشارة طبيب".