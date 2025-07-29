نشأت علي

عقدت الأمانة المركزية للمصريين بالخارج، بحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الأمانة بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية، عبر برنامج "زووم"، لبحث الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب على مقاعد القائمة والفردي.

واستعرض النائب محمود حسين، رئيس الأمانة، خلال الاجتماع، التكليفات الحزبية بضرورة الخروج والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، التي ستُجرى في الأول والثاني من أغسطس المقبل، وذلك دعمًا للدولة المصرية، وضرورة استثمار تلك الفرصة التي منحتها الدولة لهم بالتواجد والمشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح "حسين" أن الأمناء المساعدين وأعضاء الأمانة العامة، إلى جانب أعضاء الحزب في تلك الدول، شاركوا في الاجتماع، إلى جانب بعض من أبناء مصر في الخارج المهتمين بدعم الدولة المصرية. وتم الاتفاق على التنسيق التام مع السفارات المصرية في الخارج، والقنصليات العامة، وروابط أبناء المحافظات في تلك الدول.

وأكد أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع مرشحي القائمة الوطنية، وأيضًا مع قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، وممثلين عن القوائم الفردية بالمحافظات. وستقوم الأمانة بعمل غرفة عمليات ومتابعة في تلك الدول بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب، والأمانة المركزية للمصريين بالخارج.

ونقل النائب الدكتور محمود حسين، تحيات الأمين العام للحزب، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، لأبناء مصر في الخارج، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح المصريين بالخارج اهتمامًا غير مسبوق، من خلال إطلاق مبادرات حقيقية على الأرض، مثل "مبادرة بيت الوطن"، و"مبادرة السيارات"، و"مبادرة تصحيح الأوضاع في القوات المسلحة لأبناء مصر في الخارج".

وأشار إلى أنه تم إطلاق أيضًا العديد من المبادرات التي تقوم عليها الآن وزارة الخارجية، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر المصريين بالخارج في الرابع من أغسطس، مثمنًا الروح الوطنية التي أبداها المتحدثون في تلك الاجتماعات، مؤكدًا أنهم رموز وطنية لهم بصمات سابقة في العمل العام، وحب الوطن، والالتفاف حول قائده القوي الأمين، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجّه النائب محمود حسين رسالة لكل أبناء مصر في الخارج، بضرورة التواجد في تلك المهمة الوطنية الجديدة، والاستحقاق الوطني، ودعم مصر من خلال الخروج بكثافة، ليشهد العالم أن المصريين دائمًا في المواقف الصعبة على قلب رجل واحد، حتى تكون الانتخابات في الخارج، كالمعتاد، القوة الدافعة المحركة لأبناء مصر في الداخل.