كتب – عمر صبري:

حددت وزارة التعليم العالي آليات بمرحلة التنسيق 2025 يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها من خلالها، حيث إنه وبعد إعلان نتيجة المرحلة.

ويدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا )،ويقوم الطالب بالاطلاع على الكلية أو المعهد المُرشح له.

كما يمكنه طباعة بطاقة الترشيح التي تحتوي على بيانات الترشيح الرسمية، لاستخدامها في إجراءات التقديم.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادًا لترشيحهم للجامعات الحكومية، وذلك للعام الأكاديمي 2025 - 2026.

واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية آلافًا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفساراتهم مجانًا.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.