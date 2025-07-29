تصوير – هاني رجب:

شارك الفنان أحمد فؤاد سليم في تقديم المؤتمر الانتخابي لحزب "مستقبل وطن"، مساء اليوم، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ على نظامَي القائمة الوطنية والفردي.

قال سليم: "شباب مصر، وفلاحين مصر، وعمال مصر، ووزراء مصر، ومسؤولي مصر... كله بيفكر في المستقبل، في إيدينا إحنا، في إيدين كل المصريين".

وأضاف سليم: "الرئيس بيثق فينا، فإحنا لازم نكون قد الثقة، ومصر هتبقى قد الدنيا زي ما هو قال، وهو ناوي لها".

ويأتي المؤتمر في إطار رسالة الحزب الأخيرة للمواطنين لحثهم على النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، والتأكيد على أن صوت المواطن أمانة، وخدمة الناس ليست اختيارًا، بل فرض وواجب.