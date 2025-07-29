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مؤتمر مستقبل وطن| الفنانة سلوى عثمان: "لازم لكل السيدات يشاركوا في انتخابات بلدهم"

07:48 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    مؤتمر مستقبل وطن
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر مستقبل وطن
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر مستقبل وطن
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر مستقبل وطن
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل، المؤتمر الانتخابي لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ، داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشارك في تقديم المؤتمر الفنانة سلوى عثمان، والتي قالت: "أنا سعيدة بوجودي هنا في حزب مستقبل وطن، وأنا أشجع كل الناس أن تساهم في الانتخابات بتاع بلدنا ولازم كل الشعب المصري اللي أنا شايفاه قدامي والحشد الكبير الجميل ولاد بلدنا المصريين لازم دايما يكونوا داعمين لبلدهم وللرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه بيعمل كل حاجة عشان خاطر يخلي بلدنا في أحسن مكان وكمان داعمين لجيشنا وشرطتنا".

وأضافت: "أنا كامرأة مصرية أقول لكل النساء المصريات إنهم لازم يشاركوا في انتخابات بلدهم".

ويأتي المؤتمر، في إطار رسالة الحزب الأخيرة للمواطنين لحثهم على النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، والتأكيد على أن صوت المواطن أمانة، وخدمة الناس ليست اختيارًا بل فرض وواجب.

ويتم خلال الفعالية تقديم مرشحي الحزب وبرامجهم، وسط كلمات مرتقبة من قيادات الأمانة المركزية، تؤكد على التزام الحزب بخدمة المواطن المصري، وتعزيز مسيرة الدولة الوطنية عبر مجلسي الشيوخ والنواب.

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