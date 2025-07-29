اصطدام وتأخر.. سكك حديد مصر تعتذر للركاب (بيان رسمي)

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا صحفيا منذ قليل، اعتذرت خلاله عن تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية.

وقالت الهيئة في البيان أن تأخر القطار جاء نظرا لأنه أثناء دخول عربات القطار رقم 923 (بدون ركاب) من ورش التجهيز بالفرز إلي رصيف رقم 1 بمحطة القاهرة، حدث اصطدام لجرار الوردية الساحب لعربات القطار بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية الرصيف مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيطة بعربة القوى دون وقوع أي إصابات ودون التأثير علي حركة القطارات وعلي الفور تم تعيين قطار بديل للرحلة وانطلاق قطار رقم 923 باتجاه الإسكندرية.

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