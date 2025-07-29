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قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)

05:57 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (4)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (5)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (6)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (7)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (8)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (9)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (10)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (2)
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    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (12)
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    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (13)
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    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (14)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (3)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (16)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (17)
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    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (18)
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    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (19)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (15)
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    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (11)
  • عرض 20 صورة
    أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20)
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تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل، أكبر مؤتمر انتخابي ينظمه حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي، وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور قيادات الأمانة المركزية والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ومرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على نظامي القائمة الوطنية من أجل مصر والفردي

ويأتي المؤتمر، في إطار رسالة الحزب الأخيرة للمواطنين لحثهم على النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، والتأكيد على أن صوت المواطن أمانة، وخدمة الناس ليست اختيارًا بل فرض وواجب.

يشهد المؤتمر أجواءً تنظيمية مميزة، يقودها النائب أحمد عبدالجواد بنفسه، في مشهد يعكس حجم الجهود التي يبذلها الحزب لتقديم مرشحيه في أبهى صورة، حيث يواصل عبدالجواد العمل لضمان خروج المؤتمر بشكل يليق باسم الحزب وثقة المواطنين.

ويتم خلال الفعالية تقديم مرشحي الحزب وبرامجهم، وسط كلمات مرتقبة من قيادات الأمانة المركزية، تؤكد على التزام الحزب بخدمة المواطن المصري، وتعزيز مسيرة الدولة الوطنية عبر مجلسي الشيوخ والنواب.

ويحمل هذا المؤتمر أهمية كبرى كونه الأخير قبل الصمت الانتخابي، ورسالة الحزب الختامية للمواطنين بأن المعركة الحقيقية هي معركة وعي، وأن دعم الوطن يبدأ من صندوق الانتخابات

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الصمت الانتخابي استاد القاهرة حزب مستقبل وطن أحمد عبدالجواد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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