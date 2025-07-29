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الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في الجيزة.. وتؤكد عودة الخدمة مع حلول دائمة

05:34 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

أعمال إصلاح الكهرباء في الجيزة

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق الجيزة، مبينا أنه كان بسبب عطل فني في الكابل المغذي رقم 2 بمحطة جزيرة الدهب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفرق الفنية تعاملت مع الموقف فورًا، مشيرًا إلى أن عطلاً سابقًا كان قد وقع في كابلين رئيسيين وتم إصلاحهما.

وأكد عبدالغني أن الأعطال الفنية واردة لأسباب متعددة، وأن الوزارة تتدخل سريعًا لمعالجتها.

كما كشف عن وجود وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، في موقع العطل للإشراف على مسارين متوازيين: إصلاح الكابل المعطوب، وتوفير مصدر دائم للتغذية لمنع تكرار الأزمة.

وتابع: تم إصلاح الكابل رقم (2) بالفعل، وتم الدفع بـ 65 مولدًا متنقلاً لتأمين المرافق الحيوية، كما تم الانتهاء من مد المسار البديل الدائم للتغذية مساء اليوم، والذي يمر من أسفل خطوط السكة الحديد والمترو.

وقد نشرت الوزارة فيديو توضيحي لخطوات تنفيذ هذا المشروع.

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الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في الجيزة.. وتؤكد عودة الخدمة مع حلول دائمة
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