"حماة الوطن" يجتمع مع مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- نشأت علي:

عقد حزب حماة الوطن، اجتماعًا موسعًا مع مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر أو على المقاعد الفردية، وذلك لوضع اللمسات النهائية قبيل انطلاق أيام الاقتراع، والتي تبدأ يوم 1 أغسطس للمصريين بالخارج، وتليها عمليات التصويت بالداخل على مدار يومي الاقتراع الرسمي.

جاء الاجتماع بحضور النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بمجلس النواب، حيث ناقش مع المرشحين الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وعلى رأسها اختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وتسهيل مهماتهم، وذلك بالتنسيق مع أمانات الحزب في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد "شلبي"، خلال الاجتماع، أهمية دور أمانات الحزب بالمحافظات في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة الحشد الفعال لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، بما يعكس قوة الحزب وحضوره في المشهد السياسي، ويضمن خروجه بصورة مشرفة خلال هذا الاستحقاق الوطني.

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