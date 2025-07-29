كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تمكن الأطقم العاملة من إصلاح الكابل 2، وإطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجار تأمين التغذية الكهربائية للمناطق في نطاق محطة محولات جزيرة الدهب.

وقالت الوزارة، في بيان قبل قليل، إن المحطة تعمل من خلال الكابلات المغذية 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وفي هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل في المناطق الاخرى، واختبارها استعدادًا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وواصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية في نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل.

وتوجهت الوزارة، بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.

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