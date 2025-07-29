كتب- محمد أبو بكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بشأن زيادة أجر المرشد السياحي في مصر اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل لمدة يوم كامل 1800 جنيه مصري، ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه مصري، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.

من جانبه، أكد شريف فتحي، حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدين السياحيين، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، أن هذا القرار الوزاري جاء في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحي بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديرًا لأهمية مهنة الإرشاد السياحي في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.

وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل لمدة يوم كامل ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.

ومن المقرر أن يتم تعميم منشور بهذا القرار على النقابة العامة للمرشدين السياحيين وكذلك على غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار كافة شركات السياحة للعمل به، والتأكيد على ضرورة الالتزام بعدم تقاضي أي مرشد سياحي أجر أقل من القيمة المحددة، وقد تم تحديد هذه القيمة بالتنسيق والتواقق مع النقابة والغرفة.

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