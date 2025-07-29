الرئيس السيسي يُصدر قانونًا جديدًا - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 158 لسنة 2025، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للسنة المالية 2024/2025 بقيمة خمسة وثمانين مليار جنيه.

وقد جاء نص المادة الأولى من القانون على النحو التالي: "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانين مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانين مليار جنيه).

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