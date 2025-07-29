صور.. آخر تطورات أعمال تطوير حديقة الأزبكية ومنطقة المكتبات

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاستعدادات النهائية لأعمال التطوير التي تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

يأتي ذلك ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

شارك في الجولة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبد الله الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخططة لها.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

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