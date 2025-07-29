أحدث 25 صورة لمشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

تتواصل أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين السخنة على ساحل البحر الأحمر ومرسى مطروح على البحر المتوسط، مرورًا بالعلمين.

وقد أظهرت أحدث اللقطات الجوية تقدمًا ملحوظًا في أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات، في مشهد يعكس حجم الجهد المبذول في هذا المشروع العملاق.

مشروع عملاق لربط البحرين بريًا

يمثل تنفيذ الخط الأول من الشبكة إنجازًا استراتيجيًا، حيث يحقق لأول مرة الربط البري الكامل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يضفي بعدًا تنمويًا جديدًا على شبكة النقل المصرية، ويجعل من هذا المشروع بمثابة "قناة سويس جديدة على قضبان".

تقدم في تصنيع القطارات

فيما يتعلق بأسطول القطارات، فقد وصل أول قطار إقليمي تم تصنيعه بمصانع "سيمنز" الألمانية إلى مصر منذ عدة أشهر، كما تم الانتهاء من تصنيع 15 قطارًا إقليميًا من طراز "ديزيرو" من إجمالي 34 قطارًا، إضافة إلى الانتهاء من تصنيع 5 قطارات سريعة من طراز "فيلارو" من إجمالي 15 قطارًا.

ومن المقرر أن يصل أول قطار سريع إلى مصر خلال شهر أغسطس المقبل، كما تم الانتهاء من تصنيع 14 جرارًا لنقل البضائع بالكامل.

بنية تحتية عملاقة وشرايين تنمية

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في وسائل النقل داخل مصر، حيث أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، يبلغ طولها الإجمالي نحو 2000 كيلومتر، وتشمل 60 محطة ما بين محطات سريعة وإقليمية، بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة، ويضم أسطولها 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع.

أما الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح)، فيبلغ طوله 660 كيلومترًا، ويشتمل على 21 محطة، منها 13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية.

خدمة المناطق الصناعية والسياحية والزراعية

لا تقتصر أهمية هذا المشروع على النقل فحسب، بل يمتد أثره ليشمل كافة القطاعات التنموية، حيث تسهم الشبكة في:

1- خدمة المناطق الصناعية مثل: حلوان، 15 مايو، برج العرب، السادس من أكتوبر، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة وغيرها.

2- دعم الحركة السياحية في مناطق مثل: الجيزة، سوهاج، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، البحر الأحمر.

3- ربط المناطق الزراعية الحديثة مثل: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، توشكى، شرق العوينات.

4- إنشاء محاور لوجستية بين مناطق الإنتاج (الصناعية والزراعية) وموانئ التصدير على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتُعد شبكة القطار الكهربائي السريع، أحد أهم أدوات التنمية المتكاملة في الجمهورية الجديدة، بما توفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتيسير حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز الربط بين المحافظات والمجتمعات الجديدة والقائمة.

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