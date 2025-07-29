كتب- محمد صلاح:

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا ثانيًا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه مواصلة فرق العمل الفنية بالوزارة تنفيذ الأعمال المكثفة لمد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية بالمنطقة.

وفق البيان، فقد انتهت الفرق المختصة من مد الكوابل الكهربائية واختبارها، ويُجرى حاليًا تنفيذ أعمال عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل النهائية من الاختبارات الفنية وإطلاق التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بموقع إصلاح الكابل رقم 2 المغذي لمحطة المحولات، فقد تم الانتهاء من إصلاح الفازة الأولى، وجارٍ استكمال أعمال الإصلاح لباقي الفازات، تمهيدًا لإعادة التيار بشكل كامل فور الانتهاء من جميع الأعمال الفنية.

وأكدت الوزارة، أنها تواصل تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة من خلال مصادر التغذية المتاحة، إلى جانب تعزيز الدعم الفني بزيادة عدد المولدات المتنقلة، لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

كما أعربت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خالص شكرها وتقديرها لأهالي المنطقة على تعاونهم المثمر وتفهمهم ودعمهم للأطقم الفنية خلال تنفيذ الأعمال في الشوارع، بما يسهم في سرعة إنجاز المهام وتحقيق الاستقرار الكهربائي المنشود.

اقرأ أيضًا:

شديدة الحرارة وشبورة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل من الكهرباء بشأن انقطاع التيار بالجيزة.. والوزارة: انتهاء التغذيات في هذا الموعد

تعرف على أكواد أعطال عدادات الكهرباء.. وطرق إصلاحها