كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة يومين لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان - جامعة سيناء، بمشاركة 347 طبيب امتياز، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج استهدف تطوير مهارات الممارسة السريرية والمهنية للأطباء الجدد، من خلال تدريب شامل على عدد من الموضوعات الأساسية المرتبطة بالعمل داخل عيادات الأسنان، أبرزها: مكافحة العدوى، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، الإسعافات الأولية، والتوعية بالجوانب الطبية القانونية.

كما تضمن البرنامج شرحًا تفصيليًا لبنود قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض (قانون رقم 13 لسنة 2025)، الذي يُعنى بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويضع أطرًا واضحة لتحديد المسؤوليات، إضافة إلى إنشاء صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن التدريب تم تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين، من ضمنهم مدربون حاصلون على اعتماد رسمي من الجمعية الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي (AHA)، إلى جانب متخصصين من إدارة مكافحة العدوى بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشار قانوني متخصص في شؤون المسؤولية الطبية، بما يضمن تقديم محتوى علمي تطبيقي عالي المستوى.

تعزيز منظومة التدريب الطبي

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة هبة عبد العزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أن الأكاديمية نفذت البرنامج وفق منهجية علمية حديثة وبمشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين، مؤكدة أن تمكين الأطباء حديثي التخرج يمثل أحد الركائز الأساسية في خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي في مصر.

وأضافت أن الأكاديمية تسعى باستمرار إلى تقديم برامج تدريبية متكاملة تدعم تطبيق المعايير المهنية العالمية، وتسهم في بناء كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير التعليم الطبي المهني، ورفع كفاءة الكوادر الطبية الشابة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

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